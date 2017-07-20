Госпожа канцлер: подборка интересных фактов из жизни Ангелы Меркель

Александр
Автор: Александр Июль 20, 2017 15:45

Портал Amic.ru к 63-летию лидера Германии предлагает подборку фактов о ней

Канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая сегодня является одним из главных мировых политиков, в понедельник, 17 июля, исполняется 63 года.

Эта женщина является лидером своей страны уже почти 12 лет. Отношение общественности к ней весьма противоречивое – одни ненавидят ее и называют «мягкотелой» предательницей национальных интересов, другие считают ее принципиальным политиком, придерживающимся на протяжении всей карьеры единого кредо.

В день рождения госпожи канцлера портал Amic.ru предлагает своим читателям подборку интересных фактов из ее жизни.

  • Ангела Меркель имеет славянские корни. Ее отец Хорст Каснер имел польское происхождение и даже в свое время сменил фамилию на Казмерчак, а дед Ангелы Людвик Казмерчак в свое время участвовал в польско-украинской и советско-польской войнах;
  • В школьные годы Меркель состояла в пионерской организации и затем Союзе свободной немецкой молодёжи – аналоге комсомола;
  • В детстве, как вспоминали одноклассники и учителя, Меркель была неприметной девочкой. Она имела выдающиеся успехи в учебе. Лучше всего ей давались точные науки;
  • В юности вместе с друзьями Ангела, проживавшая в Восточной Германии, спекулировала на продаже черники;
  • В период с 1994 по 1998 год Меркель была министром охраны окружающей среды Германии;
  • В своей внешнеполитической деятельности Меркель известна как ярая сторонница американского курса. Она же критиковала своих предшественников на посту лидера Германии за «чрезмерную дружбу» с Россией. Называет воссоединение Крыма с Россией «преступной аннексией» и является сторонницей продления экономических санкций против РФ;
  • С 2004 по 2014 год Ангела Меркель восемь раз становилась самой влиятельной женщиной-политиком в мире по версии журнала Forbes. В 2006 и 2007 годах журнал «Тайм» включал ее в список ста самых влиятельных людей планеты, а в 2015 году признал ее человеком года, назвав самым сильным лидером в Европе;
  • Меркель в настоящее время состоит во втором браке. С первым мужем, чью фамилию она носит в настоящее время, Ангела рассталась в 1982 году. Ее нынешний супруг – химик Иоахим Зауэр;
  • У Ангелы Меркель нет детей;
  • Имеются весьма веские подтверждения того,  что спецслужбы США длительное время прослушивали телефонные разговоры Ангелы Меркель.
     

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июль 20, 2017 15:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

    Читать статью
  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

    Читать статью
  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

    Читать статью
  • Толик

    Толик

    Спасибо!

    Читать статью
  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии