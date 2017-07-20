Госпожа канцлер: подборка интересных фактов из жизни Ангелы Меркель
Портал Amic.ru к 63-летию лидера Германии предлагает подборку фактов о ней
Канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая сегодня является одним из главных мировых политиков, в понедельник, 17 июля, исполняется 63 года.
Эта женщина является лидером своей страны уже почти 12 лет. Отношение общественности к ней весьма противоречивое – одни ненавидят ее и называют «мягкотелой» предательницей национальных интересов, другие считают ее принципиальным политиком, придерживающимся на протяжении всей карьеры единого кредо.
В день рождения госпожи канцлера портал Amic.ru предлагает своим читателям подборку интересных фактов из ее жизни.
- Ангела Меркель имеет славянские корни. Ее отец Хорст Каснер имел польское происхождение и даже в свое время сменил фамилию на Казмерчак, а дед Ангелы Людвик Казмерчак в свое время участвовал в польско-украинской и советско-польской войнах;
- В школьные годы Меркель состояла в пионерской организации и затем Союзе свободной немецкой молодёжи – аналоге комсомола;
- В детстве, как вспоминали одноклассники и учителя, Меркель была неприметной девочкой. Она имела выдающиеся успехи в учебе. Лучше всего ей давались точные науки;
- В юности вместе с друзьями Ангела, проживавшая в Восточной Германии, спекулировала на продаже черники;
- В период с 1994 по 1998 год Меркель была министром охраны окружающей среды Германии;
- В своей внешнеполитической деятельности Меркель известна как ярая сторонница американского курса. Она же критиковала своих предшественников на посту лидера Германии за «чрезмерную дружбу» с Россией. Называет воссоединение Крыма с Россией «преступной аннексией» и является сторонницей продления экономических санкций против РФ;
- С 2004 по 2014 год Ангела Меркель восемь раз становилась самой влиятельной женщиной-политиком в мире по версии журнала Forbes. В 2006 и 2007 годах журнал «Тайм» включал ее в список ста самых влиятельных людей планеты, а в 2015 году признал ее человеком года, назвав самым сильным лидером в Европе;
- Меркель в настоящее время состоит во втором браке. С первым мужем, чью фамилию она носит в настоящее время, Ангела рассталась в 1982 году. Ее нынешний супруг – химик Иоахим Зауэр;
- У Ангелы Меркель нет детей;
- Имеются весьма веские подтверждения того, что спецслужбы США длительное время прослушивали телефонные разговоры Ангелы Меркель.
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