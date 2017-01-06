Госсекретарь США Джон Керри заявил о скорой отставке

73-летний политик уходит вместе с администрацией Обамы
Действующий госсекретарь США Джон Керри заявил, что вместе с администрацией президента США Барака Обамы уходит в отставку 20 января. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Моя карьера на государственной службе окончена», — сказал Керри на пресс-конференции в Вашингтоне.
Этот пост он занимает с февраля 2013 года. Ранее он почти 30 лет был сенатором от Массачусетса. В 2004 году он был кандидатом Демократической партии в президенты США, тогда выиграл Джордж Буш-младший.
Сейчас Керри 73 года.
Напомним, 20 января истекает срок работы Барака Обамы на посту президента США. Вместе с ним ходит и вся его администрация. На пост президента заступает избранный американцами Дональд Трамп.
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