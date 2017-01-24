Говорить о президентских выборах 2018 года рано – Песков

Александр
Автор: Александр Январь 24, 2017 03:45

Говорить о президентских выборах 2018 года рано – Песков

Говорить о президентских выборах 2018 года рано – Песков

Этот разговор появился после заявления Федорова о низкой явке на будущих выборах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока еще не думают о президентских выборах 2018 года. Об этом пишет сайт газеты «Комсомольская правда».

Отметим, ранее глава ВЦИОМ Валерий Федоров назвал основным риском будущих президентских выборов низкую явку.

Песков заявил, что этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня. 

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Александр
Автор: Александр Январь 24, 2017 03:45
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