Грызлов: создание Малороссии не вписывается в минский процесс
Он отметил, что это предложение скорее имеет отношение к информационной войне
Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов прокомментировал сообщения о возможности создания Малороссии, сообщает РИА Новости.
«Эта инициатива не вписывается в минский процесс, я воспринимаю это только как приглашение к дискуссии, никаких правоустанавливающих последствий данное заявление не имеет», — заявил Грызлов.
Он отметил, что «скорее всего, это предложение имеет отношение к информационной войне и не является предметом реальной политики».
Ранее полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин также прокомментировал сообщения о создании Малороссии. По его словам, в настоящее время эта идея воспринимаемая неоднозначно.
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что не направляли своих представителей на заседание по созданию Малороссии, и подчеркнули, что данный проект не обсуждался с ЛНР.
Уполномоченный представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего отметил, что инициатива создания Малороссии является несвоевременной.
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