Грызлов: создание Малороссии не вписывается в минский процесс

Александр
Автор: Александр Июль 22, 2017 07:45

Грызлов: создание Малороссии не вписывается в минский процесс

Грызлов: создание Малороссии не вписывается в минский процесс

Он отметил, что это предложение скорее имеет отношение к информационной войне

Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов прокомментировал сообщения о возможности создания Малороссии, сообщает РИА Новости. 

«Эта инициатива не вписывается в минский процесс, я воспринимаю это только как приглашение к дискуссии, никаких правоустанавливающих последствий данное заявление не имеет», — заявил Грызлов. 

Он отметил, что «скорее всего, это предложение имеет отношение к информационной войне и не является предметом реальной политики».

Ранее полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин также прокомментировал сообщения о создании Малороссии. По его словам, в настоящее время эта идея воспринимаемая неоднозначно.

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что не направляли своих представителей на заседание по созданию Малороссии, и подчеркнули, что данный проект не обсуждался с ЛНР.

Уполномоченный представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего отметил, что инициатива создания Малороссии является несвоевременной.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июль 22, 2017 07:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

    Читать статью
  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

    Читать статью
  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

    Читать статью
  • Толик

    Толик

    Спасибо!

    Читать статью
  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии