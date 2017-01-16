Губернатор Алтайского края 26 января отчитается о работе за 2016 год
По предварительным данным, отчет главы региона состоится в концертном зале «Сибирь»
Губернатор Алтайского края Александр Карлин 26 января отчитается о работе региональной администрации за 2016 год.
Как сообщил порталу Amic.ru источник, глава региона выступит с отчетом о результатах деятельности администрации в рамках пятой сессии АКЗС. В данный момент от депутатских объединений внутри представительного органа принимаются вопросы к губернатору.
В пресс-службе Заксобрания нашему порталу рассказали, что вопрос об отчете Александра Карлина внесен в повестку сессии.
По предварительной информации, свой доклад о работе за год губернатор зачитает в концертном зале «Сибирь». После этого депутаты переместятся в парламентский центр и продолжат сессию в обычном режиме на привычном для себя месте.
Отметим, что отчет губернатора о проделанной работе краевой исполнительной власти является традиционным мероприятием. Определенной особенностью в этом году можно назвать то, что Карлину придется отчитываться о деятельности региональной администрации в последний раз. Связано это с тем, что с 1 января в крае начало функционировать правительство, так что в следующем году главе региона предстоит докладывать о том, как работал кабмин.
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