Губернатор Алтайского края Карлин поднялся в рейтинге глав регионов

Александр Карлин первый в рейтинге среди глав Сибири

Губернатор Алтайского края Александр Карлин улучшил свои позиции в Национальном рейтинге губернаторов Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». В рейтинге за май-июнь 2017 года он занимает 31 место.

Александр Карлин в мае-июне поднялся на 31 строчку рейтинга. Двумя месяцами ранее он был на 38 месте.

По информации его составителей, такие существенные позиции алтайский губернатор обеспечил себе за счет нескольких событий. Так, на недавнем совещании в Правительстве РФ, посвящённое реализации программы по строительству перинатальных центров, Алтайский край был положительно отмечен, как немногий из регионов, где возведение центров уложили в срок.

Второй момент — удовлетворительная явка на праймериз «Единой России» в Барнауле. По мнению большинства экспертов «Национального рейтинга» праймериз помогли стабилизировать ситуацию в регионе, заметно усилили положение Александра Карлина.

«Главы регионов, где праймериз прошли не только без скандалов, но и помогли стабилизировать внутриэлитную ситуацию, заметно укрепили свои позиции. Это, в первую очередь, губернатор Алтайского края Александр Карлин и губернатор Омской области Виктор Назаров (…). Плюсы и минусы, заработанные главами регионов в ходе проведения предварительного голосования, будут оказывать существенное влияние на их позиции на протяжении длительного времени», — прокомментировал политолог, руководитель Центра социально-политических исследований и программ Сергей Поляков.

Еще одно позитивное событие — готовность частного лица инвестировать четверть миллиарда рублей в реконструкцию аэропорта в Бийске, в случае если региональные власти за свой счёт реконструируют взлётную полосу.

Эксперты отметили также отличные отношения Александра Карлина с полпредом в Сибирском Федеральном округе Сергеем Меняйло.

«Текущая стадия его деятельности проходит под знаком серьёзного обновления и переформатирования управленческой стратегии. С 1 января 2017 года в крае был осуществлён переход на правительственную модель управления. Перезагрузка системы органов исполнительной власти края способствовала повышению качества управленческой деятельности, принимаемых решений, носящих межотраслевой характер, более четкому и эффективному взаимодействию отраслевых структур. Одновременно произошло и значительное кадровое обновление, укрупнение органов власти, сокращение дублирующих функций и полномочий, что в конечном итоге повысило ответственность управленцев и позволило сэкономить бюджетные средства», — отметил политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Он добавил, что с деятельностью Александра Карлина жители края связывают возрождение имиджа Алтая как региона, благоприятного для жизни и работы, рождения детей, отдыха и лечения.

Отметим, что во второй группе рейтинга после Карлин в рейтинге идут такие губернаторы СФО, как глава Томской области Сергей Жвачки (49 место), губернатор Красноярского края Виктор Толокинский (52 место), губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Остальные сибирские главы в третьей группе рейтинга. Глава Кузбасса Аман Тулеев на 66 месте, омский губернатор Виктор Назаров на 68-м, глава Бурятии Алексей Цыденов на 70 строчке, глава Тывы Шолбан Кара-оол на 75-й, хакассийский глава Виктор Зимин — 77, губернатор Иркутской области Сергей Левченко занимает 78 строчку рейтинга, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова — 84, замыкает рейтинг из глав СФО глава Республики Алтай Александр Бердников, он на 85 месте.