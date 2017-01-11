Губернатор Донецкой области запретил своим подчиненным говорить по-русски

Александр
Автор: Александр Январь 11, 2017 20:45

Губернатор Донецкой области запретил своим подчиненным говорить по-русски

Губернатор Донецкой области запретил своим подчиненным говорить по-русски

Речь идет о военно-гражданской администрации

Губернатор Донецкой области (территории, подконтрольной киевским властям) Павел Жебривский в своем аккаунте в соцсети Facebook написал, что теперь его работникам можно говорить только на украинском языке.

«Отныне в Донецкой областной военно-гражданской администрации переходим исключительно на украинский язык. В прошлом году мы дважды организовывали для работников курсы делового украинского языка, затем проверили их знания на диктанте национального единства», — написал чиновник.

Также Жебривский написал, что в этом году сотрудники получат возможность посещать курсы английского языка.

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Александр
Автор: Александр Январь 11, 2017 20:45
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