Губернатор Хакасии отправил правительство в отставку за нерасторопность

Александр
Автор: Александр Апрель 30, 2017 01:45

Губернатор Хакасии отправил правительство в отставку за нерасторопность

Губернатор Хакасии отправил правительство в отставку за нерасторопность

Зимин заявил, что не видит иного способа «встряхнуться и начать работать в совершенно ином ключе»

Глава Хакасии Виктор Зимин отправил в отставку правительство республики. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Зимин назвал данное решение непростым и, «возможно, одним из самых сложных в работе». Также губернатор добавил, что не видел иного способа «встряхнуться и начать работать в совершенно ином ключе, эффективно решать задачи, а не отсиживаться в стороне, пережидая, чем все это закончится», подчеркнув, что сейчас «времена не те».

Глава Хакасии отметил, что в республике будут «строить новые, конструктивные формы взаимодействия» вместо того, чтобы «раскачивать лодку, в которой мы находимся». «Ведь хорошо плавают далеко не все», — приводит его слова агентство.

В пресс-службе Верховного совета республики уточнили, что Зимин сформирует новое правительство в течение месяца и представит депутатскому корпусу в мае на сессии.

РИА Новости добавляет, что вместо 32 органов исполнительной власти останется 23, будут сокращены свыше 100 госслужащих. Руководителей некоторых министерств и замглавы будут подбирать на конкурсной основе.

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Автор: Александр Апрель 30, 2017 01:45
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