Губернатор Карлин заявил о системной перезагрузке «Единой России» в регионе

По словам губернатора, отделение партии нуждается в системной перезагрузке

Губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил, что региональное отделение партии «Единая Россия» нуждается в системной перезагрузке. Об этом он заявил в пятницу, 23 декабря, на XXV Конференции регионального отделения партии. По мнению Александра Карлина, должна произойти кадровая, организационная и структурная «перезагрузка».

«Мы сегодня, имея очень серьезный партийный потенциал в Алтайском крае, тем не менее, должны провести спокойную, но глубокую и серьёзную «перезагрузку» регионального отделения «Единой России». Это адекватная реакция на новый общественно-политический этап развития нашей страны», – заявил Карлин.

По его словам, в новый пятилетний цикл работы «Единая Россия» уже вступает в значительно обновленном кадровом составе. В частности, речь идет о новых депутатах АКЗС и Госдумы. Во взаимодействии с парламентариями будет находиться и новый исполнительный орган региона – с 1 января 2017 года приступит к работе правительство Алтайского края и как новая форма управления, и как новый состав исполнителей.

«По моему глубокому убеждению, они обязаны быть сформированы с учетом принципа максимального представительства социальных и профессиональных групп, географии региона – городов, районов края. Считаю, что в новый состав политсовета должны в большой степени войти представители депутатского корпуса всех уровней. Кадровая перезагрузка позволит выйти на другие формы обновления работы регионального отделения — самой содержательной деятельности регионального отделения», – отметил глава региона.

По его мнению, в составе партии также должно появиться больше молодежи.

Алтайское отделение «Единой России», по мнению главы региона, должно изменить подходы к реализации партийных проектов.

«Главная ориентация – на человека, на его интересы, на жителей Алтайского края. Считаю, что мы шире должны привлекать к реализации партийных проектов гражданское общество, партийные организации и самих жителей. Это согласуется и с тем, что делает исполнительная власть, говоря о внедрении механизмов инициативного бюджетирования у нас в регионе», – рассказал Александр Карлин.

Кроме того, по словам Александра Карлина, важно не только инициировать удачные проекты, но и усилить контроль за их реализацией. По убеждению главы региона, партия должна быть абсолютно консолидирована.

«Это должно быть в сознании каждого. Взаимодействие и взаимопонимание необходимо особенно развивать на муниципальном уровне. Мы должны больше работать вместе, чтобы Алтайский край занимал более достойное место на экономической, туристической, социальной и политической картах России. У нас есть все для того, чтобы опираясь на то положительное, что у нас уже есть, в небольшие сроки произвести перестройку и ответственно подойти к решению новых задач», – заявил Александр Карлин.

Ранее стало известно, что алтайские единороссы переизбрали главу регионального отделения партии. Им стал спикер АКЗС Александр Романенко. Делегаты голосовали за две кандидатуры: Александр Романенко и Павел Нестеров. За Романенко проголосовало большинство: 165 делегатов. За Нестерова – шестеро.