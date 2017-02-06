Губернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил об отставке

Александр
Автор: Александр Февраль 6, 2017 20:45

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил об отставке

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил об отставке

Чиновник отметил, что не будет участвовать в предстоящих выборах главы региона

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил о том, что он досрочно покинет свою должность, передает «Интерфакс».

Как сказал сам глава региона, срок его полномочий завершается в мае, однако он решил обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой о досрочном уходе с поста.

«До сентября немного времени, кандидат, выдвинутый президентом (в губернаторы – ИФ), должен адаптироваться к условиям Пермского края, найти взаимодействие с жителями, политическими и общественными движениями региона», – отметил Басаргин.

Что касается имени президентского кандидата, то его глава края не назвал. Также Виктор Басаргин подчеркнул, что на предстоящие выборы губернатора он выдвигаться не будет.

Отметим, что во главе Пермского края Басаргин стоял с весны 2012 года, а до этого был министром регионального развития.

Любопытно, что федеральные СМИ прогнозировали отставку Виктора Басаргина. Также имеется информация о том, что в ближайшее время главы еще нескольких регионов могут покинуть свои должности.

В частности, речь шла о главах Бурятии, Карелии, Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской областей.

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Александр
Автор: Александр Февраль 6, 2017 20:45
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