Хиллари Клинтон не будет участвовать в выборах мэра Нью-Йорка

Александр
Автор: Александр Январь 10, 2017 16:45

Хиллари Клинтон не будет участвовать в выборах мэра Нью-Йорка

Хиллари Клинтон не будет участвовать в выборах мэра Нью-Йорка

По словам ее подруги, Клинтон намерена вернуться к благотворительности

Экс-кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон не станет участвовать в очередных выборах. На этот раз речь идет о должности мэра Нью-Йорка, пишет портал Regnum.ru, ссылаясь на слова близкого друга политика Ниру Танден.

«Не думаю, что она когда-нибудь снова попытается избраться на какой-либо пост — будь то должность мэра Нью-Йорка или любая другая», — приводит издание The Independen слова Танден.

По ее словам, сейчас Хиллари Клинтон намерена вернуться к благотворительной деятельности, которой она занималась ранее.

Напомним, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон проиграла республиканцу Дональду Трампу в гонке за пост президента США. Выборы прошли 8 ноября прошлого года.
 

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Александр
Автор: Александр Январь 10, 2017 16:45
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