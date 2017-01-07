Хиллари Клинтон возможно поборется за кресло мэра Нью-Йорка

В СМИ прошла информация о возможном участии Хиллари Клинтон в выборной гонке за пост мэра Нью-Йорка

В СМИ появилась информацию о том, что Хиллари Клинтон планирует побороться за пост мэра Нью-Йорка. Выборы на это должность пройдут 7 ноября.

Как пишет «Лента. Ру», бросить вызов действующему мэру Нью-Йорка Биллу де Блазио Клинтон призывают ее сторонники. Экс-кандидат в президенты США пока никак не комментирует данную информацию, а эксперты сомневаются в ее желании продолжить политическую карьеру, кроме того, ее участию в выборах мэра может помешать тот факт, что она проживает за пределами Нью-Йорка.