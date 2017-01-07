Хиллари Клинтон возможно поборется за кресло мэра Нью-Йорка

В СМИ прошла информация о возможном участии Хиллари Клинтон в выборной гонке за пост мэра Нью-Йорка
В СМИ появилась информацию о том, что Хиллари Клинтон планирует побороться за пост мэра Нью-Йорка. Выборы на это должность пройдут 7 ноября.
Как пишет «Лента. Ру», бросить вызов действующему мэру Нью-Йорка Биллу де Блазио Клинтон призывают ее сторонники. Экс-кандидат в президенты США пока никак не комментирует данную информацию, а эксперты сомневаются в ее желании продолжить политическую карьеру, кроме того, ее участию в выборах мэра может помешать тот факт, что она проживает за пределами Нью-Йорка.
Читайте также
- В Кремле подтвердили, что версия теракта в деле Ту-154 не получает развития 0 27.Дек
- СМИ: Обама позвонил по «красному телефону» Путину из-за кибератак 0 23.Дек
- Александр Романенко возглавил «Единую Россию» в Алтайском крае 0 25.Дек
- Губернатор Карлин заявил о системной перезагрузке «Единой России» в регионе 0 25.Дек
- Владимир Путин признал проблемы с допингом в российском спорте 0 25.Дек
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
-
Наталья
Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!Читать статью
-
Саша
Вы суперЧитать статью
-
Валентин
Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий