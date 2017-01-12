«Хватит издеваться»: Зюганов выступил за признание ДНР и ЛНР

Лидер коммунистов уверен, что России следует признать субъектность народных республик
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с призывом признать Донецкую и Луганскую народные республики.
В ходе пленарного заседания Госдумы коммунист обратился к собравшимся со словами о том, что «хватит издеваться» над ДНР и ЛНР.
«Мы помогли детям прекрасного Донбасса. Мы только туда 58 конвоев отправили, 10 тысяч подарков. Давайте сейчас примем решение в поддержку Донбасса и признаем эти республики. Хватит издеваться над ними», – цитирует Зюганова РИА Новости.
Отметим, что в федеральном парламенте уже высказывались идеи о необходимости официального признания Россией данных территориальных образований.
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