Идею Трампа о ядерном разоружении прокомментировали в Кремле

Александр
Автор: Александр Январь 22, 2017 09:45

Идею Трампа о ядерном разоружении прокомментировали в Кремле

Идею Трампа о ядерном разоружении прокомментировали в Кремле

По словам Пескова, «композиция этой ядерной составляющей в США и у нас в стране разная»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уверен, что нельзя связывать снятие санкций против Москвы и сокращение ядерных вооружений России и Соединенных Штатов, пишет ТАСС.

В интервью телеканалу «Россия 1» он заявил, что ядерное разоружение является «концептуальным зонтичным понятием», однако оно состоит из множества нюансов и не может быть диспропорциональным.

Представитель Кремля подчеркнул, что «композиция этой ядерной составляющей в США и у нас в стране разная». Он отметил, что симметричные сокращения в данном случае недопустимы и неуместны. По словам Пескова, они могут привести к нарушению ядерного паритета, сдерживания. «Поэтому увязывать вопрос санкций и вопрос ядерного сокращения вряд ли в будущем будет возможно с экспертной точки зрения», — отметил пресс-секретарь президента.

Представитель Кремля напомнил слова Владимира Путина о том, что ядерное оружие играет критическую роль в обеспечении глобальной стабильности и безопасности, а также об отношении к санкциям против РФ. Глава государства не раз говорил, что вопрос санкций не является темой повестки дня. Президент заявлял, что Россия не была инициатором постановки этого вопроса и не будет инициатором отмены рестрикций.

«А что касается в целом зонтичного понятия ядерного разоружения, Россия всегда — и Путин тоже об этом говорил неоднократно — была и остается сторонницей сокращения ядерного оружия. Но справедливого, пропорционального и без нарушения вот этого равновесия», — цитирует агентство Пескова.

В заключение пресс-секретарь отметил, что действующей американской администрации «предстоит еще войти в курс дела, во все нюансы наших двусторонних отношений».

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 22, 2017 09:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Пиар

    Читать статью
  • AlimentyNaRebenka

    AlimentyNaRebenka

    Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…

    Читать статью
  • гостья

    гостья

    девушка тоже не простушка, работает пиарщицей

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии