Инаугурация Эмманюэля Макрона проходит 14 мая в Париже

Александр
Автор: Александр Май 18, 2017 23:45

Инаугурация Эмманюэля Макрона проходит 14 мая в Париже

Инаугурация Эмманюэля Макрона проходит 14 мая в Париже

Безопасность на улицах Парижа обеспечивают более 1,5 тысячи полицейских и жандармов

Инаугурация избранного президента Франции Эмманюэля Макрона проходит в воскресенье, 14 мая, в Париже, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на  AFP.

Безопасность в этот день на улицах Парижа обеспечивают более 1,5 тысячи полицейских и жандармов. Часть улиц, расположенные недалеко от Елисейского дворца перекрыты. А на тех, которые открыты организована проверка сумок у прохожих.

Как пишет издание, избранный президент после завершения церемонии инаугурации проедет к Триумфальной арке, там будет зажжен огонь у могилы Неизвестного солдата. 

Отметим, что администрации Макрона уже успела сообщить о новых кадровых перестановках. Так, известно о первых четырех назначениях в его аппарате. В понедельник огласят имя премьер-министра, а во вторник будет назначено новое правительство.

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Александр
Автор: Александр Май 18, 2017 23:45
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