Инаугурация Эмманюэля Макрона проходит 14 мая в Париже

Безопасность на улицах Парижа обеспечивают более 1,5 тысячи полицейских и жандармов

Инаугурация избранного президента Франции Эмманюэля Макрона проходит в воскресенье, 14 мая, в Париже, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на AFP.

Безопасность в этот день на улицах Парижа обеспечивают более 1,5 тысячи полицейских и жандармов. Часть улиц, расположенные недалеко от Елисейского дворца перекрыты. А на тех, которые открыты организована проверка сумок у прохожих.

Как пишет издание, избранный президент после завершения церемонии инаугурации проедет к Триумфальной арке, там будет зажжен огонь у могилы Неизвестного солдата.

Отметим, что администрации Макрона уже успела сообщить о новых кадровых перестановках. Так, известно о первых четырех назначениях в его аппарате. В понедельник огласят имя премьер-министра, а во вторник будет назначено новое правительство.