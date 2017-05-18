Индия бойкотирует форум «Один пояс — один путь» в Пекине

Александр
Автор: Александр Май 18, 2017 23:45

Индия бойкотирует форум «Один пояс — один путь» в Пекине

Индия бойкотирует форум "Один пояс - один путь" в Пекине

Причина тому китайско-пакистанский экономический коридор

Власти Индии приняли решение не участвовать в международном экономическом форуме «Один пояс — один путь» в Пекине, пишет «ТАСС».

Страна таким образом выражает бойкот и несогласие  с реализацией китайско-пакистанского экономического коридора, «который должен пройти по территории Гилгит-Балтистан, являющейся предметом спора между Нью-Дели и Исламабадом, и который должен стать частью предлагаемого Пекином проекта (Экономический пояс Шелкового пути и Морской шелковый путь XXI века)».

Напомним, в воскресенье, 14 мая, в на открытии форума выступил президент России Владимир Путин. Он призвал страны отказаться от воинственной риторики. Отметим, глава российского государства находится в Пекине с официальным визитом.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Май 18, 2017 23:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Селивёрстов Владимир Николаевич

    Селивёрстов Владимир Николаевич

    Уважаемая Светлана, а вымер ли Бийский район? Вы живете в Бийске или в районе? Вы-то выжили. Вы-молодец! Никого не останется,…

    Читать статью
  • Светлана

    Светлана

    Если он станет сити- менеджером Бийска- город вымрет

    Читать статью
  • Фириджанова

    Фириджанова

    ...Я знаю мир — он стар и полон дряни, Я знаю птиц, летящих на манок, Я…

    Читать статью
  • коля пупкин

    коля пупкин

    парень молодец

    Читать статью
  • Светлана

    Светлана

    Да

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии