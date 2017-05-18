Индия бойкотирует форум «Один пояс — один путь» в Пекине

Причина тому китайско-пакистанский экономический коридор

Власти Индии приняли решение не участвовать в международном экономическом форуме «Один пояс — один путь» в Пекине, пишет «ТАСС».

Страна таким образом выражает бойкот и несогласие с реализацией китайско-пакистанского экономического коридора, «который должен пройти по территории Гилгит-Балтистан, являющейся предметом спора между Нью-Дели и Исламабадом, и который должен стать частью предлагаемого Пекином проекта (Экономический пояс Шелкового пути и Морской шелковый путь XXI века)».

Напомним, в воскресенье, 14 мая, в на открытии форума выступил президент России Владимир Путин. Он призвал страны отказаться от воинственной риторики. Отметим, глава российского государства находится в Пекине с официальным визитом.