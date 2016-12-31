Иностранные СМИ отреагировали на сравнение Обамы с «хромой уткой»

Некоторые СМИ назвали эту шутку «троллингом»

Иностранные журналисты высказались по поводу шутки российского посольства в Великобритании про Барака Обаму, которого сравнили с «хромой уткой». Об этом пишет Gazeta.ru.

Издание The New York Post пишет, что «Россия уволила Обаму, как «хромую утку», после введения санкций». Другое издание – Business Insider – считает это высказывание «троллингом», а «Би-би-си» — «хохмой».

Отметим, что накануне в четверг, 29 декабря, российское посольство в Твиттере написало, что введение Обамой новых санкций рассматривается как «дежавю холодной войны». Пост был сопровожден картинкой утки со со словом «lame». Это слово переводится как «жалкий, провальный». В целом термин «хромая утка» (англ. lame duck) используется при описании президента, покидающего свой пост.