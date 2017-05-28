Ирония судьбы: Бийск остался без сити-менеджера, но получил горячую воду

Александр
Автор: Александр Май 28, 2017 19:45

Ирония судьбы: Бийск остался без сити-менеджера, но получил горячую воду

Ирония судьбы: Бийск остался без сити-менеджера, но получил горячую воду

Депутаты приняли отставку сити-менеджера

Депутаты Бийской городской думы на сессии в четверг, 25 мая, приняли досрочную отставку главы администрации города Николая Нонко. Об этом корреспонденту ИА «Амител» сообщил заместитель председателя думы Олег Гузеев.

Вопрос об отставке с 25 мая 2017 года был вынесен на сессию после того, как 10 мая Николай Нонко по собственному заявлению ушел в отпуск с последующим увольнением. Кстати, за его отставку проголосовали не единогласно, несколько депутатов воздержались от голосования.

Исполнять его обязанности будет первый заместитель главы администрации Сергей Станиславович Крыжановский.

Как ранее объяснял сам чиновник, он вынужден покинуть пост из-за сына, который работает в США.

Этот пост он занял в 2011 году. Его полномочия заканчивались в сентябре 2017 года. 10 сентября будет избран новый созыв гордумы. Тогда же вступят в силу поправки в Устав, отменяющие двуглавую систему управления в городе. Вместо сити-менеджера и главы города будет только глава города, но с полномочиями сити-менеджера.

Любопытно, что в день принятия отставки Нонко город получит горячую воду, которой не было полторы недели из-за гидравлических испытаний тепловых сетей.

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Александр
Автор: Александр Май 28, 2017 19:45
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