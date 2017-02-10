Источник рассказал о реакции Турции на позицию РФ по авиаудару ВКС

Александр
Автор: Александр Февраль 10, 2017 13:45

Источник рассказал о реакции Турции на позицию РФ по авиаудару ВКС

Источник рассказал о реакции Турции на позицию РФ по авиаудару ВКС

Отмечается, что вопрос о создании комиссии для расследования инцидента пока не стоит на повестке дня

Турция пока не собирается создавать совместную с Россией комиссию для расследования инцидента с гибелью турецких военных в Сирии в результате непреднамеренного авиаудара ВКС РФ, пишет ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны страны.

«Создание такой комиссии пока не на повестке дня», – цитирует агентство собеседника.

Ранее другой близкий к военным кругам источник в Анкаре сообщил агентству, что пока представители оборонных ведомств обеих стран не планируют проводить какие-либо экстренные встречи из-за инцидента в Сирии.

Напомним, Генштаб ВС Турции проинформировал о гибели трех военных из-за случайного попадания боеприпаса, который сбросил самолет ВКС РФ в Сирии. Инцидент произошел утром в четверг, 9 февраля. Еще 11 турецких солдат получили ранения. Отмечается, что военнослужащие участвовали в операции «Щит Евфрата» в районе города Эль-Баб.

Российский лидер Владимир Путин выразил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с гибелью солдат.

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Александр
Автор: Александр Февраль 10, 2017 13:45
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