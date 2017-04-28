Иванка Трамп опровергла свою причастность к решению отца об ударе по Сирии

Александр
Автор: Александр Апрель 28, 2017 21:46

Иванка Трамп опровергла свою причастность к решению отца об ударе по Сирии

Иванка Трамп опровергла свою причастность к решению отца об ударе по Сирии

Ранее данную информацию распространил сын американского президента Эрик Трамп

Дочь американского президента Дональда Трампа Иванка, являющаяся помощницей американского лидера, в ходе визита в Германию заявила, что она не влияла на решение отца нанести ракетный удар по военному аэродрому в сирийском Хомсе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию ABC.

Комментируя утверждения, будто бы она попросила своего отца атаковать военный объект в Сирии, будучи под впечатлением от репортажей СМИ о якобы применении химоружия в этой стране, Иванка заявила, что «это была бы неверная интерпретация».

При этом дочь главы США добавила: «Думаю, человеку очень трудно смотреть на те кадры, которые мы видели, и не испытать глубочайшего потрясения, не отреагировать».

Иванка рассказала, что она, являясь советницей президента, представила свое видение относительно того, какие действия нужно принять Вашингтону, но оно совпало с тем мнением, которое уже было у президента США на тот момент.

Напомним, что ранее сын Трампа Эрик в интервью The Telegraph сообщил, что Иванка оказала сильное влияние на решение отца нанести удар в Сирии. Газета Independent утверждала, что именно мнение дочери Трампа сыграло значительную роль в этом вопросе.

ВС США в ночь на 7 апреля по приказу Дональда Трампа выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал свои действия ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

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Александр
Автор: Александр Апрель 28, 2017 21:46
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