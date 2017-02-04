Иванка Трамп помешала закону о ЛГБТ попасть в руки президента США

Александр
Автор: Александр Февраль 4, 2017 12:45

Иванка Трамп помешала закону о ЛГБТ попасть в руки президента США

Иванка Трамп помешала закону о ЛГБТ попасть в руки президента США

Подготовленный документ отменял указ, который был подписан Бараком Обамой

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка вместе со своим мужем Джаредом Кушнером не дали новому проекту закона по правам ЛГБТ-сообщества попасть на стол главы государства. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на Politico.

По данным издания, на подпись Трампу должен был попасть новый указ, который отменяет указ бывшего президента Барака Обамы о запрете какой бы то ни было дискриминации в отношении сексменьшинств на работе.

В свою очередь, Иванка Трамп с супругом заблокировали этот проект и не дали ему попасть на подпись к Дональду Трампу.

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Александр
Автор: Александр Февраль 4, 2017 12:45
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