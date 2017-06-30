Избирательная кампания стартовала в Рубцовске

Жителям предстоит выбрать 28 депутатов городского Совета
Избирательная комиссия Рубцовска объявила выборы в городской Совет депутатов. Они состоятся в Единый день голосования 10 сентября.
Официально избирательная кампания стартовала 20 июня 2017 года. Уже идет процесс выдвижения кандидатов.
10 сентября жителям города предстоит выбрать 28 депутатов Рубцовского городского Совета депутатов седьмого созыва.
В Рубцовске, как в Барнауле и Бийске, выборы пройдут по смешанной системе: половина депутатов (14) будет избрана по одномандатным округам, половина — по спискам партий.
Всего в этот день в Алтайском крае будет избрано 979 депутатов уровня городов и районов, около 5 тысяч депутатов сельского уровня, 189 глав сельских поселений.
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