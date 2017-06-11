Избирком назначил довыборы одного депутата в Алтайское Заксобрание

Освободившееся место единоросса Елыкомова разыграют, как и ожидалось, 10 сентября

Повторные выборы в Алтайское краевое Законодательное Собрание по избирательному округу № 10 назначены на 10 сентября 2017 года. Такое решение приняли на заседании избирательной комиссии региона во вторник, 6 июня.

Это решение будет официально опубликовано не позднее чем через три дня. С этого момента для кандидатов начнется период выдвижения.

Округ № 10 включает Ребрихинский и Павловский районы края. Участие в выборах здесь смогут принять более 53 тысяч избирателей.

Депутата от этого округа в АКЗС избрали 18 сентября 2016 года, однако прошедший в парламент Валерий Елыкомов одновременно избран депутатом Госдумы.

Единоросс Елыкомов выбрал Госдуму. Но так как он прошел по одномандатному округу, то занять его депутатское место может только новый победитель-одномандатник.

Кстати, «Единая Россия» — единственная партия, которая уже назвала имя своего кандидата на эти довыборы — Анатолий Вытоптов.

О том, что довыборы на единственное пустующее депутатское кресло в АКЗС состоятся 10 сентября, было известно давно. Но для любых выборов требуется официальное их назначение. В этот же день по всей стране пройдут многочисленные выборы. В Алтайском крае изберут 979 депутатов в городах края и еще около пяти тысяч — поселенческого уровня.

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