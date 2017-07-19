Кадыров назвал «странным» приговор по убийству Немцова

По мнению Кадырова, в деле «сомнительные доказательства вины»

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «странным» приговор виновным по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова, пишет regnum.ru.

«Странно выглядит приговор Московского окружного военного суда по делу об убийстве Бориса Немцова, вынесшего двадцать лет строго режима, при сомнительных доказательствах вины», — сказал Кадыров.

Также у Кадырова вызвало «недоумение» обращение гособвинения к суду с просьбой назначить одному из фигурантов наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА «Амител» , 20 лет колонии строго режима по данному делу получил Заур Дадаев. Также его оштрафовали на 100 тысяч рублей и лишили звания лейтенанта и Ордена Мужества. Кроме этого, находившегося за рулем в день убийства Анзора Губашева, который также выслеживал Немцова приговорили к 19 годам тюрьмы, а также штрафу 100 тысяч рублей и ограничению свободы сроком на два года. Шадиду Губашеву, перевозившему соучастников убийства на своем автомобиле марки BMW, назначили 16 лет лишения свободы. Отслеживавший маршруты Немцова Темирлан Эксерханов получил 14 лет лишения свободы, а Хамзат Бахаев, снабжавший сообщников данными и планировавший укрыть их после покушения, — к 11 годам.

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