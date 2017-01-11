Кадыров о Сталине: «Будь он вечно проклят!»

Такую речь глава Чечни произнес в День восстановления государственности чеченского народа

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время своего выступления на торжественном собрании в День восстановления государственности чеченского народа проклял Иосифа Сталина за его приказ о депортации чеченцев и ингушей. Приказ был подписан в 1944 году. Тут же поблагодарил Никиту Хрущева за то, что он вновь подарил чеченцам родину. Об этом пишет РИА Новости.

«Будь он вечно проклят!» — написал глава Чечни на своей странице в Instagram.

Напомним, что приказом Сталина чеченцы и ингуши были высланы в Среднюю Азию и Сибирь, а Чечено-Ингушская автономия упразднена. Эти люди провели в ссылке 13 лет. Автономию восстановил Никита Хрущев в 1957 году.