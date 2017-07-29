Кадыров заявил о готовности уйти с поста и заняться охраной мечети Аль-Акса
Руководитель республики выразил готовность стать добровольцем и всю оставшуюся жизнь посвятить безопасности исламской святыни
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности покинуть занимаемый пост и посвятить оставшуюся жизнь охране мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.
Об этом руководитель российского региона проинформировал на своем официальном канале в Telegram.
«Мое личное предложение для исключения конфликтных ситуаций вокруг исламской святыни, мечети Аль-Акса, — передать все права на нее Иордании. Я сам готов сложить с себя полномочия и служить в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места», — отметил Кадыров.
Напомним, после 14 июля в Иерусалиме обострилась ситуация, когда трое вооруженных палестинцев убили двух военнослужащих Израиля на Храмовой горе. Затем израильские власти усилили меры безопасности в районе мечети Аль-Акса. После этого произошли столкновения между палестинцами и израильскими силовиками.
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