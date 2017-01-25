Как партии подготовились к отчету губернатора Алтайского края?

Ежегодный отчет о социально-экономическом положении региона состоится 26 января

О дате очередного отчета главы региона о деятельности администрации Алтайского края стало известно 16 января. Традиционно это мероприятие проходит в феврале, а в этом году 26 января. А потому представители сразу двух оппозиционных партий — КПРФ и «Справедливая Россия» — возмутились такой поспешностью.

Отчет главы региона всегда вызывает широкое обсуждение. А в этом году к традиционным вопросам оппозиции добавился момент по переносу сроков отчета. Ведь свои вопросы депутаты должны подавать, соблюдая процедуру и в сжатые сроки.

Но главное, на что указывали несогласные народные избранники, – отчет предоставляется, когда еще нет всех статистических данных по социально-экономическому положению региона.

Всего Александру Карлину поступило 70 вопросов от депутатов и еще около 300 от общественников.

Позже на встрече с депутатами глава региона объяснил, что процесс был перенесен на месяц из-за необходимости его министрам до марта успеть наладить работу с федеральными ведомствами, от чего зависит финансовая помощь региону.

«Единая Россия»

Фракция «Единая Россия» традиционно отчет губернатора, а теперь и председателя правительства, поддержит.

Свои вопросы депутаты уже задали на заседании фракции накануне отчета. Члены правительства региона рассказали единороссам о социально-экономическом развитии региона. «ЕР» интересовало строительство жилья эконом-класса, обеспечение населения Алтайского края чистой питьевой водой и некоторые другие вопросы, на которые, конечно, были получены хорошие ответы.

Официально партия направила Карлину 23 вопроса. Среди них также вопросы о рисках введения курортного сбора, работе автомобилей скорой помощи и отделений Сбербанка в селах.

КПРФ

Коммунисты в этот раз на гребне протестной волны. 20 января депутаты КПРФ заявили, что готовы бойкотировать отчет, потому что свои вопросы им пришлось готовить в спешке, не увидев тезисов доклада. 24 января глава региона встретился со всеми фракциями и ответил на вопросы депутатов.

Самое примечательное, что КПРФ на днях опубликовала заявление «с требованием обеспечить открытый диалог губернатора Алтайского края и депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания», где также заявила о возможном бойкоте.

И уже на следующий день у них состоялась встреча с губернатором региона. Причем, по нашим данным, о встрече они знали еще до распространения заявления.

Кстати, эту встречу губернатора с фракциями коммунисты оценили очень позитивно.

«Справедливая Россия»

Справедливороссы тоже высказали свое недовольство перенесенными сроками отчета. Впрочем, и они получили возможность заранее задать свои вопросы.

Всего же справороссы подготовили главе региона 10 вопросов. Спросили, например, про падение реальных среднедушевых доходов и реальной заработной платы населения, несмотря на рост объемов производства, прирост валового регионального продукта, снижение инфляции. Также фракция «СР» интересуется, как краевые власти планируют помогать муниципалитетам с их крайне небогатыми бюджетами.

ЛДПР

ЛДПР также подготовила свои вопросы главе региона. Так, местные либерал-демократы спросили у него про меры стимулирования промышленности в 2017 году, проблемы с общественным транспортом в Рубцовске, отток населения из региона, капитальный ремонт школ, бесплатное предоставление земли многодетным семьям, необходимость роста заработных плат и другие.

«Мы задали некоторые вопросы лично чиновникам. Ответы удовлетворили нас лишь частично – слишком радужные цифры прозвучали. А мы с вами знаем, что наш регион по многим показателям плетется в хвосте российских рейтингов. ЛДПР подготовила свою поправку в проект постановления. Сейчас она находится на рассмотрении профильного комитета. Фракция пока не приняла консолидированного решения по поводу голосования – все будет зависеть от итогов выступления губернатора и судьбы нашей поправки», — прокомментировал руководитель фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семёнов.