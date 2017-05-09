Как советская газета из Маргарет Тэтчер «железную леди» сделала

Портал Amic.ru вспоминает политическое наследие первой женщины, ставшей премьер-министром Великобритании



Пост премьер-министра Великобритании заняла 38 лет назад, 4 мая 1979 года, Маргарет Тэтчер, став первой в истории женщиной на этой должности. ИА «Амител» вспоминает и пытается оценить этого неоднозначного персонажа современной истории.

«Пенни с неба не падают!»

Ее политика по сей день вызывает, мягко говоря, неоднозначные оценки. Она остается для одних объектом обожания (в ряде ведущих британских банков ее портреты все еще висят на видном месте), для других – предметом глубокой ненависти.

Когда премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер подписывала очередной закон о приватизации крупного государственного предприятия, ей напоминали, что это может вызвать массовые протесты. Она холодно отвечала: «Пенни не падают к нам с небес, мы должны зарабатывать их здесь, на земле». Она часто любовалась этим ответом, но когда на одной из пресс-конференций ушлый журналист вдруг ответил ей, что «политика кабинета консерваторов лишает людей трудиться на земле – благодаря ей закрываются шахты», то «железная леди» попросту растерялась. Подавив гнев, она с привычным металлом в голосе ответила: «Шахтеры трудятся под землей, господин журналист!». Публика в зале дружно рассмеялась, а вот задавший вопрос корреспондент больше не был допущен на брифинги премьера.

Очарование Хайека и семейный ужин с Денисом

Впрочем, чаще всего высказывания и политика Тэтчер вызывали возмущение оппозиции, уважение соратников и противоречивые оценки сограждан. Она твердо проводила курс на уменьшение роли государства в экономике, недрогнувшей рукой подписывала постановления о закрытии якобы нерентабельных шахт, приватизации государственной собственности, коммерциализации социальной сферы.

В молодости она прочла книгу философа и экономиста Фридриха фон Хайека «Дорога к рабству», в которой любое правительственное вмешательство в экономику рассматривалось как дорога к авторитарному режиму. Эта работа так потрясла дамское сознание Мэгги Робертс, что чувство резкого неприятия государства в экономике и социальной сфере она пронесла через всю свою жизнь.

Впрочем, не стоит преувеличивать значение собственных взглядов Тэтчер – ее персона просто оказалась как нельзя кстати для реализации задач, что решали в ту пору британские и американские олигархические круги. А что касается воплощения этих задач, то линию в этом направлении четко выстраивал Кит Джозеф, которого в прессе называли «глазами, ушами и мозгом кабинета министров», намекая на декоративную роль г-жи Тэтчер. Кроме того, муж премьера, состоятельный бизнесмен Дэнис Тэтчер, обладавший огромными связями в военных и финансовых кругах США и Великобритании, как писали газеты, «часто давал Мэгги такие советы за семейным ужином, что воплощались вскоре в решениях кабинета».

Розги – лучший воспитатель

Начало политической карьеры было непростым – она проигрывала начальные выборы, нередко совершала непродуманные шаги, уже пробившись в парламент. Скажем, ее позиция разошлась с партийной линией, когда в 1961 году она проголосовала за восстановление наказания розгами в британских школах. В 60-е годы она поддержала освобождение от уголовной ответственности гомосексуалистов, легализацию абортов и многие другие решения, которые отвергала Консервативная партия Великобритании.

Поворотный момент в ее поведении совпал с выбором в 1967 году ее кандидатуры посольством США в Великобритании для участия в «Программе международных визитов». Тэтчер провела в Соединенных Штатах шесть недель, встречалась с самыми влиятельными политическими фигурами, посетила штаб-квартиры ряда международных организаций (МВФ и др.).

Уже через год она стала членом теневого кабинета министров оппозиции, а после победы консерваторов на выборах в 1970 году заняла пост министра просвещения и науки. Ее деятельность на этом посту (в частности, практика активного урезания государственных расходов на образование) стала одной из причин поражения ее партии на парламентских выборах в феврале 1974-го.

Однако политика победивших лейбористов была настолько беззубой, что в 1979 году к власти в стране вернулись консерваторы, и Тэтчер стала премьер-министром.

О ней еще споют

Интересно, что главное прозвище Тэтчер – «железная леди» — появилось с подачи советской газеты «Красная звезда». В ответ на ее антисоветское выступление и нападки на «мужчин в советском политбюро» газета назвала Тэтчер «железной дамой». Британская газета TheSundayTimes перевела это словосочетание как «железная леди», что было растиражировано и закрепилось в массах.

Политика Тэтчер на посту премьера была неоднозначной. Она начинала как явный противник того, что «нуждающиеся получали пенни из кармана государства ни за что», однако реальные показатели десятилетия Тэтчер говорят несколько об ином. За время ее премьерства ВВП Великобритании, реальные государственные расходы, правопорядок, занятость населения, здравоохранение и социальная защита оказались в явном плюсе. А вот транспорт, торговля и промышленность, ЖКХ и оборона остались в большом минусе.

По ее инициативе были жестко подавлены забастовки шахтеров, волнения в Северной Ирландии, страна воевала с Аргентиной за Фолклендские острова. Великобритания испортила отношения с социалистическими странами, «третьим миром», в Уэльсе и Шотландии усилились сепаратистские настроения.

Несмотря на очевидный социальный разворот в своей политике, ее уход с поста премьер-министра в 1990 году вызвал бурю ликования у рядовых британцев. Ее противники на своих многотысячных митингах ликования исполняли песню «Динь-дон, ведьма умерла» из фильма «Волшебник страны Оз». Эта песня в те дни даже поднялась в британском чарте на второе место.

Впрочем, с именем Тэтчер в культуре имеются связи, конечно, куда более обширные и непосредственные. О ней снято несколько фильмов, за роль в одном из которых — «Железная леди» — Мерил Стрип получила «Оскара». В 2006 году о ней был поставлен мюзикл. Ее имя упоминают в текстах своих песен группы IronMaiden, PinkFloyd, а также Пол Маккартни, Элтон Джон и другие. И судя по тому, что споры о политическом наследии Маргарет Тэтчер не утихают, можно быть уверенным, что о «железной леди» еще будут петь.

Материал был впервые опубликован на Amic.ru 13 октября 2015 года.