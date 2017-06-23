«Какие депутаты, таким будет и глава администрации» — губернатор Карлин

Губернатор Алтайского края прокомментировал проблемы с назначением глав муниципалитетов

Некоторые главы муниципальных образований Алтайского края не готовы работать в новых условиях, а где-то есть проблема с назначением из-за безответственности местных депутатов. Такое мнение высказал губернатор региона Александр Карлин на встрече с журналистами в пятницу, 16 июня.

Губернатора спросили, в чем проблема с назначением на должности глав администраций, ведь в регионе есть районы, где на это кресло долго не могут подобрать кандидата. Есть также несколько примеров уголовных дел в отношении глав.

«Не стану отрицать наличие проблемы, но Алтайский край в этом смысле не выделяется на фоне других регионов России. У нас никакого вакуума власти в муниципалитетах не было. Если где-то не были назначены главы администраций, то были исполняющие обязанности. Органы краевой власти старались подстраховывать. Катастроф управленческого характера не было», — подчеркнул губернатор.

Александр Карлин добавил, что сегодня выборы — самый эффективный способ обеспечить жителям возможность участвовать в решении местных вопросов.

«Депутаты формируют состав исполнительной власти. Какими будут депутаты, таким будет и глава администрации муниципалитета. Проблемы в отдельных муниципалитетах заключались в том, что депутатский корпус был сформирован без должной оглядки на ответственные решения. В первую очередь я имею в виду Камень-на-Оби, но не только», — заявил губернатор.

В Каменском районе, напомним, несколько месяцев депутаты не могли согласовать нового главу района.

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Александр Карлин подчеркнул, что сегодня ответственность глав администраций муниципальных образований очень высока.

«Законодательство, в первую очередь бюджетное, стало более жестким. Возможностей вольно распоряжаться средствами муниципалитета меньше. Контроль системный, и контролируется не только целевое использование средств, но и эффективность», — сказал Карлин.

Новые условия понимают не все главы.

«Иногда те, кто работал 10-15 лет назад, хотят войти в одну и ту же воду. Я предупреждал перед тем, как они баллотировались, что если они серьезно думают работать, то им надо понять, что сегодня — это не позавчера, тем более завтра — не позавчера», — добавил он.

В данном случае Александр Карлин имеет в виду бывшего главу Тальменского района Игоря Жаркова, который, по его словам, оставил в работе «вольности в расходовании бюджетных средств».

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