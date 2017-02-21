Какой перечень работ входит в поддержку сайтов?

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 21, 2017 20:30

Какой перечень работ входит в поддержку сайтов?

Для того чтобы сайт не был заброшенным его постоянно следует обновлять, это делается для того чтобы он мог качественно выполнять свои основные функции. Поддержка сайтов в Москве – это, прежде всего услуга по корректировке и внесению новой полезной информации. Главной задачей является его поддержка, а также повышение эффективности за счет увеличения конверсии.

Конверсия – это увеличение числа пользователей, которые выполняют определенные целевые действия.

Поддержку сайта можно разделить на несколько видов:

  1. Технический тип.
  2. Информационный.

Технический вид включает

  1. Аудит сайта, при помощи которого определяются недостатки и недоработки.
  2. Модернизация. Это специализированные задачи, которые ставятся на текущий момент. Кроме того модернизацию проводят при добавлении фотогалерей или форумов.
  3. Постоянная поддержка рабочего режима. Это значит, своевременно следует устранять различные сбои.
  4. Полное взаимодействие с компанией на хостинге которого размещается сайт.

Информационная поддержка состоит

  1. Из Копирайтинг. Это значит, сайт следует наполнять текстовой информацией.
  2. Постоянного обновления разделов – это новости, прайс – листы, каталоги.
  3. Работа по корректировке материала, то, с учетом требования к контента.
  4. Различные переводы.

Для того чтобы привлечь максимальное количество постоянных пользователей и осуществить эффективную поддержку обязательно следует создать максимально удобный интерфейс и качественный дизайн. Кроме того, желательно через определенное время обновлять обложку.

Для того чтобы пользователь получал как можно больше полезной информации постоянно добавляйте не только текстовую, но и графическую информацию.

Желательно чтобы поддержкой сайта занималась профессиональная компания, только в таком случае вы получите высокие эффективные результаты.

Как правило после того как сайт будет создан клиенты пытаются самостоятельно заниматься его поддержкой и часто такие порывы заканчиваются неудачей, чтобы этого не произошло, поручите данную работу грамотным ответственным работникам.

 

Читайте также

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 21, 2017 20:30
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии