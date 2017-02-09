Каменские депутаты массово разменяли «Справедливую Россию» на партию власти

Сразу 11 депутатов райсовета вышли из фракции «СР» и примкнули к «Единой России»

Небывалое политическое событие произошло в алтайской провинции. Сразу 11 депутатов Каменского районного Совета депутатов, избранных при поддержке партии «Справедливая Россия», вышли из фракции «СР» и вступили во фракцию «Единая Россия». Это произошло в среду, 8 февраля. Об этом ИА «Амител» накануне сообщил источник в партии власти. И уже через несколько часов официальный релиз прислала сама партия.

«В ходе заседания 11 депутатов райсовета собственноручно написали заявления о вступлении во фракцию партии власти. Все они – депутаты, прошедшие в райсовет от «Справедливой России»: председатель Совета Виктор Кашицин, депутаты: Татьяна Кашицина, Лариса Кригер, Наталья Горяинова, Евгений Найден, Николай Найден, Иван Панченко, Юрий Варавин, Дмитрий Фокин, Андрей Сурмин и Вячеслав Каменский. Поскольку все перечисленные депутаты не являются членами партии «Справедливая Россия», для вступления во фракцию «ЕР» им было достаточно написать заявление», – сообщили в «Единой России».

По итогам выборов 16 марта 2016 года в райсовет «Единая Россия» получила всего четыре мандата. А вот «Справедливая Россия» произвела фурор — 16 мандатов. В этот же день прошли выборы в думу Камня-на-Оби. И там фурор — 15 мандатов. Правда, некоторые кандидаты от «СР» выиграли и те и другие выборы. Произошло некоторое перераспределение, но «СР» все равно имела большинство голосов в обоих парламентах.

История успеха справороссов была недолгой. «Единая Россия» «отвоевала» большинство менее чем через год.

По словам главы новой фракции «ЕР» Виктора Штрака, причиной массового перехода послужила «конструктивная работа отделения партии власти».

«За год практического безвластия в районе депутаты убедились на собственном опыте, что одно дело – мечтать о благополучии избирателей и убеждать их в правильности и совсем другое – реально ежедневно работать над этим. У «Единой России» в регионе много отличных проектов, и мы хотим, чтобы они были реализованы у нас. Добиться этого можно только в том случае, если мы будем работать вместе. Не противостоять, а именно работать с общей целью и на общий результат. Поэтому эсеры коллегиально приняли решение о переходе к «Единой России», — цитирует Штрака пресс-служба партии.

Победа справедливороссов имела место быть, думается нам, благодаря Федору Найдену. Именно он был лицом и главным брендом партии «Справедливая Россия» на выборах в Каменском районе. Несколько месяцев «СР» пыталась провести его в главы района. Но принятие решения было несколько раз блокировано.

Найден занял этот пост, по слухам, получив договоренность с «ЕР». Почти сразу после этого он дал понять СМИ, что с «СР» больше не сотрудничает.

Несколько дней назад его сын, Алексей Найден, вышел из фракции «СР» в алтайском краевом парламенте. И вот теперь 11 каменских депутатов сделали то же самое.

Позицию этих депутатов на момент публикации материала узнать лично не удалось.

Секретарь Бюро регионального отделения партии «Справедливая Россия» Владислав Вакаев в беседе с корреспондентом ИА «Амител» также выразил мнение, что их «увел» Федор Найден.

«Этого следовало ожидать, после того как Найден взял курс на взаимодействие с партией власти. Во фракцию «ЕР» перешли люди, ориентированные на него. Вероятно, таким образом он пытается продемонстрировать лояльность партии власти. Ему это было навязано сверху. Я думаю, Федору Найдену было бы удобнее работать в качестве надпартийного лидера», – сказал Вакаев.

Вакаев подчеркнул, что на каменских выборах все финансовые расходы несла именно партия, а не кандидаты, ставшие депутатами.