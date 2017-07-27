Каменский избирком вернулся к работе после «массового исхода» его членов

Комиссию покинули шесть из восьми ее сотрудников

Шесть из восьми членов избирательной комиссии Камня-на-Оби вышли из ее состава за два месяца до выборов. Им уже нашли замену, ситуация под контролем. Подробности этой истории корреспонденту ИА «Амител» рассказали глава Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова и глава Каменского района Федор Найден.

Первыми об этой ситуации рассказали алтайские справедливороссы. По словам депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания фракции «Справедливая Россия» Василия Железовского, 17 июля 2017 года справедливороссы не смогли подать документы на участие в выборах в Каменский горсовет. Комиссия, по словам депутата, просто не работала, потому что шесть из восьми ее членов сложили полномочия из-за отсутствия финансирования.

Вот как прокомментировала ситуацию председатель краевой комиссии Ирина Акимова:

«К пятнице, 14 июля, заявления о досрочном сложении полномочий написали шесть членов комиссии. Среди них председатель комиссии Елена Чанова. Какая-либо причина, кроме собственного желания, не была указана. Но потом была названа одна из причин — ненадлежащее финансирование избирательной кампании».

19 июля Каменский городской Совет депутатов рассмотрел и удовлетворил заявления.

Четыре вышедших кандидата были включены в состав комиссии от парламентских политических партий («Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России»). По словам Ирины Акимовой, партии уже представили новые кандидатуры на эти места. Остальные два члена комиссии, как сообщил корреспонденту ИА «Амител» глава Каменского района Федор Найден, также вошли в состав комиссии.

Он также сообщил, что деньги на выборы в бюджете есть, однако комиссия не составила заявку на их получение должным образом, потому они не были перечислены.

«Мы можем их хоть завтра выделить», — подчеркнул глава района.

Отметим, что финансирование муниципальных выборов происходит только за счет средств местного бюджета. Средства должны быть выделены в течение 10 дней с момента начала избирательной кампании. Администрация предусмотрела в бюджете 150 тысяч рублей.

И Ирина Акимова, и Федор Найден сообщили, что комиссия работает в полноценном составе, на избирательном процессе это никак не отразится.

По информации ИА «Амител» , во вторник, 25 июля, члены комиссии изберут нового председателя. Им станет Ирина Потанина.

10 сентября 2017 года в Камне-на-Оби пройдут довыборы двух депутатов Каменского городского Совета депутатов по округам № 8 и 17.

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