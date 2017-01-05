Карлин стал лучшим среди губернаторов Сибири в медиарейтинге в сфере ЖКХ

Глава региона занял 13 строчку в медиарейтинге

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинги глав регионов за ноябрь 2016 года. Так глава Алтайского края Александр Карлин занял самую высокую строчку среди сибирских губернаторов.

Стоит отметить, что Александр Карлин поднялся в общем рейтинге губернаторов сразу на 27 пунктов, заняв 13 строчку.

Основной темой медийного контента, которая капитализировала рейтинговые позиции, стало его поручение на аппаратном совещании профильным ведомствам провести проверки соблюдения правил эксплуатации газовых установок и объектов газотранспортной системы.

Первое же место в рейтинге занял глава Московской области Андрей Воробьев.

В медиарейтинг вошли действующие главы регионов РФ на период составления рейтинга. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 36400 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.