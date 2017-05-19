«Карусельщиков» в России предложили сажать на пять лет

Этот законопроект скоро внесут в Госдуму

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что в скором времени в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за нарушения на выборах. Об этом пишет РИА Новости.

В ближайшее время этот законопроект уже будет внесен в Госдуму. Речь идет о манипуляциях с бюллетенями, с помощью которых люди голосуют не один раз.

Нарушителей этого закона предлагают сажать в тюрьму на срок до пяти лет, если преступление было совершено организованной группой. Помимо тюремного срока, предусматривают наказание в виде штрафа и принудительных работ.