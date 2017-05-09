Киев обжалует решение Интерпола прекратить поиски Януковича и его сына
Ранее информацию о прекращении поисков подтвердила Национальная полиция Украины
Украинские власти заявили, что намерены обжаловать решение Интерпола о прекращении розыска бывшего президента страны Виктора Януковича и его сына Александра. Об этом пишет «Российская газета».
Как отметил руководитель департамента специальных расследований Сергей Горбатюк, Интерпол прекратил поиски бывшего президента из-за недостатков в украинском законодательстве, регулирующем вопросы избрания меры пресечения для разыскиваемых лиц.
Как ранее сообщало ИА «Амител» , экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра перестал разыскивать Интерпол.
По данным РИА Новости, эту информацию подтвердили в национальной полиции Украины.
«Решение об удалении информации по розыску граждан Януковичей приняла Комиссия по контролю за файлами Международной организации уголовной полиции Интерпол… Информация о прекращении розыска Януковича и его сына Александра Януковича поступила в Национальное бюро Интерпола на Украине», — говорится в сообщении.
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