Электроснабжение Луганской области предложила обеспечить Россия в рамках гумподдержки

Украинские власти со среды, 26 июля, прекратили перетоки электричества с неконтролируемыми районами Донецкой области. Сейчас Киев не поставляет электроэнергию в самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики, пишет РИА Новости со ссылкой на и.о. директора оператора объединённой украинской энергосистемы компании «Укрэнерго» Всеволода Ковальчука.

Агентство пишет, что в ночь на вторник, 25 апреля, власти страны прекратили подачу электричества в ЛНР. При этом в республиканском МЧС сообщили, что предприятия и население полностью обеспечены электроэнергией. Представитель РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что РФ в рамках гуманитарной поддержки решила обеспечить электроснабжение Луганской области. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал прекращение электроснабжения ЛНР «еще одним шагом Киева на пути отторжения своих территорий, который к тому же противоречит Минским соглашениям».

Ковальчук в Facebook уточнил, что подача электричества в районы Донецкой области прекращена с 0:00 26 июля. «Территория <…> неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей пока не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины», — приводит его слова агентство.

Ковальчук также добавил, что потребности данных территорий в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, находящихся в Донецкой области и не контролируемых Киевом, а также иными производителями электроэнергии на неподконтрольных территориях. Кроме этого, отметил он, дефицит электричества на данных территориях покрывается за счет поставок из РФ.