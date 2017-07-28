Киев полностью прекратил поставки электроэнергии в Донбасс

Александр
Автор: Александр Июль 28, 2017 13:46

Киев полностью прекратил поставки электроэнергии в Донбасс

Киев полностью прекратил поставки электроэнергии в Донбасс

Электроснабжение Луганской области предложила обеспечить Россия в рамках гумподдержки

Украинские власти со среды, 26 июля, прекратили перетоки электричества с неконтролируемыми районами Донецкой области. Сейчас Киев не поставляет электроэнергию в самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики, пишет РИА Новости со ссылкой на и.о. директора оператора объединённой украинской энергосистемы компании «Укрэнерго» Всеволода Ковальчука.

Агентство пишет, что в ночь на вторник, 25 апреля, власти страны прекратили подачу электричества в ЛНР. При этом в республиканском МЧС сообщили, что предприятия и население полностью обеспечены электроэнергией. Представитель РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что РФ в рамках гуманитарной поддержки решила обеспечить электроснабжение Луганской области. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал прекращение электроснабжения ЛНР «еще одним шагом Киева на пути отторжения своих территорий, который к тому же противоречит Минским соглашениям».

Ковальчук в Facebook уточнил, что подача электричества в районы Донецкой области прекращена с 0:00 26 июля. «Территория <…> неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей пока не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины», — приводит его слова агентство.

Ковальчук также добавил, что потребности данных территорий в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, находящихся в Донецкой области и не контролируемых Киевом, а также иными производителями электроэнергии на неподконтрольных территориях. Кроме этого, отметил он, дефицит электричества на данных территориях покрывается за счет поставок из РФ.

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Александр
Автор: Александр Июль 28, 2017 13:46
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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