Киеву понравилось заявление Трампа о возвращении Крыма в состав Украины

Ранее стало известно, что Трамп ожидает возвращения Крыма в состав Украины
В Киеве положительно оценили заявление официального представителя Белого дома Шона Спайсера о том, что президент США Дональд Трамп ожидает возвращения Крыма в состав Украины. Об этом сообщает Gazeta.ru.
Пресс-секретарь президента Порошенко написал на эту тему небольшой пост на своей странице в Twitter, назвав это заявление хорошим.
Как сообщалось ранее, представитель Белого дома заявил, что Трамп рассчитывает на то, что Россия займётся деэскалацией конфликта на Украине и «вернёт Крым». В свою очередь, в России ответили, что это желание является таким же невозможным, как если бы Россия попросила Америку вернуть ей Аляску.
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