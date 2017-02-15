Киеву понравилось заявление Трампа о возвращении Крыма в состав Украины

Александр
Автор: Александр Февраль 15, 2017 11:45

Киеву понравилось заявление Трампа о возвращении Крыма в состав Украины

Киеву понравилось заявление Трампа о возвращении Крыма в состав Украины

Ранее стало известно, что Трамп ожидает возвращения Крыма в состав Украины

В Киеве положительно оценили заявление официального представителя Белого дома Шона Спайсера о том, что президент США Дональд Трамп ожидает возвращения Крыма в состав Украины. Об этом сообщает Gazeta.ru.

Пресс-секретарь президента Порошенко написал на эту тему небольшой пост на своей странице в Twitter, назвав это заявление хорошим.

Как сообщалось ранее, представитель Белого дома заявил, что Трамп рассчитывает на то, что Россия займётся деэскалацией конфликта на Украине и «вернёт Крым». В свою очередь, в России ответили, что это желание является таким же невозможным, как если бы Россия попросила Америку вернуть ей Аляску. 

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Александр
Автор: Александр Февраль 15, 2017 11:45
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