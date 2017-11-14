Киселев вспомнил дружбу с Петей Порошенко и рассказал о любви к Украине

Ведущий программы «Судьба человека» на «России 1» Борис Корчевников попросил Дмитрия Киселева, ставшего героем программы, объяснить резкую перемену позиции в отношении Украины. Корчевников показал фрагмент интервью, в котором молодой Киселев говорит, что после года проживания на Украине чувствует себя «более украинцем», «своим», переживающим за Украину «как ее часть». При этом на экране мелькают кадры, на которых Киселев стоит в вышиванке с рюмкой в руке, пишет Lenta.ru.

Дмитрий Киселев. Фото: www.youtube.com.

Киселев признавался в том, что полюбил страну, хотя изначально просто ехал работать по контракту. Ведущий рассказал, что уехал на Украину в 2000 году преподавать журналистику, а потом «сделали предложение, от которого трудно было отказаться» (Киселева пригласили на пост главреда службы информации телекомпании ICTV).

«Вообще, я тогда находился в романтических представлениях еще о Европе. Мне была очень симпатична Европа в девяностые годы. Как раз это был такой перелом. И я подумал: «Ну отлично, мы сейчас двинем Украину в Европу и соответственно Россию тоже, потому что мы паровозиком как бы, мы просто втянем через Украину». Но потом, когда это все обернулось Майданом и совершенно неевропейской преступной историей, то мне, конечно, многое стало понятно», — сказал Киселев.

По его словам, он вернулся с Украины как «в пластырях с поля боя». По словам Киселева, первый Майдан — это «огромный обман».

Во время работы на Украине Киселев дружил с Петром Порошенко, ныне президентом этой страны. Корчевников показал фото, где радостный Киселев в поварском колпаке и улыбающийся Порошенко жмут друг другу руки. По словам Киселева, снимок сделан во время посиделок клуба «Сковорода», созданного во время его пребывания на Украине и членом которого являлся Порошенко. На одном из таких собраний Киселев нажарил огромную сковороду картошки и «кормил всех практически с руки».

Киселев заявил, что в то время Порошенко был его «другом в широком смысле слова». Он назвал его Петей и посетовал на то, что трансформация его личности оказалась трагичной. «Наверное, в нем было и то, и другое в равных пропорциях. А сейчас одно выросло, а другое сдулось», — заключил телеведущий.

Справка

Киселев — генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня», ведущий авторской программы «Вести недели».

Факт

Из-за высказываний об Украине Киселев попал под санкции Евросоюза.