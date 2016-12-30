Клименко заявил, что Запад может отключить РФ от мирового интернета

Александр
Автор: Александр Декабрь 30, 2016 07:45

Клименко заявил, что Запад может отключить РФ от мирового интернета

Клименко заявил, что Запад может отключить РФ от мирового интернета

Советник президента отметил высокую вероятность ухудшения в отношениях России и Запада

РФ должна быть готова к отключению от «глобальной паутины» при ухудшении отношений страны с Западом. Об этом в интервью телеканалу RT заявил советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко, передает ТАСС.

«Наша страна должна быть готова к тому, что ее отключат от мирового интернета», — цитирует издание слова Клименко.

Советник президента также отметил высокую вероятность «тектонических сдвигов» в отношениях РФ с Западом в сторону ухудшения. Поэтому, по его словам, России предстоит отрегулировать российский сегмент интернета, чтобы быть защищенными от таких сценариев.

Он отметил, что в России должны продолжить работать электронная почта, телеграф, телефон и соцсети. Критическая инфраструктура, в том числе копия доменной зоны, должны быть размещены на территории страны, чтобы никто не мог их отключить. «Регулирование обычных пользователей этот закон не затрагивает», — отметин он, говоря об опубликованном в прошлом месяце законопроекте о регулировании рунета.

Клименко подчеркнул, что Запад уже отключил Крым от работы сервисов Google и Microsoft. Также Соединенные Штаты угрожали отключить банковскую систему РФ от международной системы SWIFT, добавляет Life.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Декабрь 30, 2016 07:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью
  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Вы супер

    Читать статью
  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии