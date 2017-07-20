Климкин назвал ненужной бумажкой итоговое заявление саммита Украина — ЕС
При этом украинский президент заявил, что доволен результатами встречи
Глава украинского МИД Павел Климкин посчитал, что нужды в итоговой декларации саммита Украина — Евросоюз нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Корреспондент».
«Всё очень просто: зачем нам ещё одна бумажка, которая повторяет то, что уже сказано в Соглашении об ассоциации? Достижения уже зафиксированы», — цитирует агентство слова министра иностранных дел Украины.
Он добавил, что текст декларации будут считать только эксперты, а остальные забудут неважные заявления через 15 минут. Климкин добавил, что не является сторонником подобных быстро забываемых заявлений.
Напомним, 19-й саммит Украина — Европейский Союз прошел 13 июля в украинской столице. В связи с разногласиями касательно текста итоговой декларации документ не приняли. Но глава страны Петр Порошенко заявил, что доволен результатами встречи.
Читайте также
- Конкурс на главу Каменского района вновь отложен 0
- Этапы проведения судебной почерковедческой экспертизы? 0
- Владимир Путин призвал ужесточить штрафы за незаконные свалки в России 0
- Савченко готовится обнародовать списки пропавших без вести в Донбассе 0
- Крым подготовил проект резолюции в ООН о нарушении прав человека Киевом 0
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий