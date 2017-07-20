Климкин назвал ненужной бумажкой итоговое заявление саммита Украина — ЕС

Александр
Автор: Александр Июль 20, 2017 15:45

Климкин назвал ненужной бумажкой итоговое заявление саммита Украина — ЕС

Климкин назвал ненужной бумажкой итоговое заявление саммита Украина - ЕС

При этом украинский президент заявил, что доволен результатами встречи

Глава украинского МИД Павел Климкин посчитал, что нужды в итоговой декларации саммита Украина — Евросоюз нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Корреспондент».

«Всё очень просто: зачем нам ещё одна бумажка, которая повторяет то, что уже сказано в Соглашении об ассоциации? Достижения уже зафиксированы», — цитирует агентство слова министра иностранных дел Украины.

Он добавил, что текст декларации будут считать только эксперты, а остальные забудут неважные заявления через 15 минут. Климкин добавил, что не является сторонником подобных быстро забываемых заявлений.

Напомним, 19-й саммит Украина — Европейский Союз прошел 13 июля в украинской столице. В связи с разногласиями касательно текста итоговой декларации документ не приняли. Но глава страны Петр Порошенко заявил, что доволен результатами встречи.

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Александр
Автор: Александр Июль 20, 2017 15:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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