КНДР пригрозила Австралии ядерным ударом — СМИ

Александр
Автор: Александр Апрель 25, 2017 09:45

КНДР пригрозила Австралии ядерным ударом — СМИ

КНДР пригрозила Австралии ядерным ударом - СМИ

В МИД КНДР отметили, что Австралия «слепо копирует политику Штатов»

Действующее правительство Австралии «слепо копирует политику США», заявил неназванный представитель МИД КНДР. Дипломат обратил внимание на слова главы внешнеполитического ведомства Австралии Джули Бишоп, выступившей с осуждением ракетно-ядерной программы Северной Кореи, передает ТАСС.

В Пхеньяне назвали полнейшей чушью ее утверждения о том, что «справедливые меры КНДР по укреплению обороноспособности угрожают региональному и глобальному миру». В заявлении подчеркивается, что ситуация на Корейском полуострове «оказалась на грани войны лишь из-за враждебной политики Вашингтона в отношении КНДР».

По словам дипломата, Австралия «совершит суицид», если будет содействовать политике Штатов, которая направлена на «изоляцию и удушение КНДР».

Представитель северокорейского МИД подчеркнул, что «Австралия может оказаться в пределах досягаемости ядерных сил Пхеньяна».

Агентство напоминает, что ранее Бишоп осудила запуск КНДР баллистической ракеты и сообщила, что ее страна собирается расширить режим односторонних санкций против Пхеньяна.

«Австралия продолжит работу с друзьями и партнерами в регионе, чтоб противостоять угрозе со стороны Северной Кореи», — заявляла глава МИД Австралии, подчеркивая, что страна решительно поддерживает ограничительные меры Совбеза ООН и работает над расширением автономных мер.

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Александр
Автор: Александр Апрель 25, 2017 09:45
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