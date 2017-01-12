«Кочующее» дело Юрия Денисова поступило в Железнодорожный суд Барнаула
Дата первого заседания по громкому уголовному делу пока не назначена
Уголовное дело бывшего заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова поступило в Железнодорожный районный суд Барнаула.
Как сообщили порталу Amic.ru в самом суде, материалы были приняты накануне, 11 января. При этом дата первого заседания по уголовному делу еще не назначена. Известно, что материалы поступили в производство судьи Надежды Первухиной.
Напомним, со времени возбуждения уголовного дела бывший замгубернатора вместе со своей супругой Татьяной Денисовой успел побывать уже в целом ряде судов. Так, вопрос о мере пресечения в отношении четы Денисовых решал Октябрьский районный суд, а также Алтайский краевой суд.
После того, как следствие по делу супругов было завершено, материалы направили в Центральный райсуд. Здесь было постановлено, что Юрий Денисов остается под стражей до 16 марта 2017 года, а его жена до этого же времени будет пребывать под домашним арестом. Материалы дела «перекочевали» в Железнодорожный суд.
Наш портал неоднократно сообщал, что Юрию Денисову инкриминируют получение взяток в крупном и особо крупном размерах, сопряженное с вымогательством. По версии следователей регионального управления СКР, речь идет о сумме в 2,5 миллиона рублей.
Супругу бывшего чиновника обвиняют в посредничестве при получении ее мужем взяток.
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