Когда начнут судить бывшего вице-губернатора Юрия Денисова?
Дату первого заседания по существу могут назначить уже на этой неделе
Рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова должно начаться совсем скоро.
Напомним, что процесс будет проходить в Железнодорожном районном суде. Как сообщили порталу Amic.ru в самой инстанции, материалы в райсуд еще не поступили. Ожидается, что это произойдет ближе к концу текущей недели, после чего станет известна и дата первого заседания.
Как сообщал наш портал, 28 декабря Центральный районный суд Барнаула продлил меру пресечения в отношении Юрия Денисова и его супруги Татьяны Денисовой до 16 марта 2017 года. Бывший чиновник будет находиться под стражей, а его жена – под домашним арестом.
Экс-заместителю губернатора инкриминируют получение взяток в крупном и особо крупном размерах, сопряженное с вымогательством. По версии следователей регионального управления СКР, речь идет о сумме в 2,5 миллиона рублей.
Жену бывшего чиновника обвиняют в посредничестве при получении ее мужем взяток.
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