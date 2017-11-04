Комбат «Филин» назвал сроки возвращения Крыма Украине

mavit
Автор: mavit Ноябрь 4, 2017 23:45

Комбат «Филин» назвал сроки возвращения Крыма Украине

Полковник вооруженных сил Украины, командир батальона «Донбасс» Вячеслав Власенко (позывной — Филин) считает, что Киев вернет Донбасс не раньше, чем через 10 лет, а Крым — только через 25 лет, сообщает украинское издание «Апостроф».

Комбат "Филин" назвал сроки возвращения Крыма Украине

Крым. Фото: СС0.

«Когда мы вернем свои земли? Донбасс, думаю, лет через десять. Крым — через четверть века. Я не цыганка, чтобы гадать. Это такие у меня мысли. Впрочем, я очень редко ошибаюсь», — сказал он. При этом стрельба в Донбассе прекратится уже к концу этого года, уверен Филин.

«Вещий сон у меня был», — объяснил он.

Полковник также высказал мнение, что жителей Донбасса и Крыма следует «довести до такого состояния, чтобы они снова собрались, снова пошли на референдум и попросили Украину забрать их обратно». 

«Разумеется, они понесут ответственность за свои поступки. Но тогда можно будет рассматривать этот вопрос», — добавил Филин, пишет «Росбалт».

Справка

Крым вошел в состав РФ по результатам референдума, который состоялся на полуострове в марте 2014 года. Киев отказался признать результаты этого референдума и считает Крым своей временно оккупированной территорией.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 4, 2017 23:45
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