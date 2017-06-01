Комитет Госдумы приехал в Барнаул на круглый стол с губернатором Карлиным

Александр
Автор: Александр Июнь 1, 2017 07:45

Комитет Госдумы приехал в Барнаул на круглый стол с губернатором Карлиным

Комитет Госдумы приехал в Барнаул на круглый стол с губернатором Карлиным

Заседание началось в парламентском центре Алтайского края

Заседание круглого стола комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов началось в понедельник, 29 мая, в парламентском центре Алтайского края.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, тема круглого стола — «Развитие социального партнерства в сфере трудовых отношений на примере Алтайского края. Теория и практика»</strong>.

В заседании принимают участие, в частности, губернатор Алтайского края Александр Карлин, председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов, председатель АКЗС Александр Романенко, депутат парламента от нашего региона Даниил Бессарабов, а также заместитель председателя правительства Алтайского края Надежда Капура, которая расскажет об опыте социального партнерства в сфере труда и о том, как такое партнерство может выполнять роль механизма реализации трудовых прав граждан.
Кроме того, перспективами развития социального партнерства на уровне муниципального образования поделится глава города Белокурихи Константин Базаров, а генеральный директор Бочкаревского пивоваренного завода, заместитель председателя комитета АКЗС по аграрной политике и природопользованию Вадим Смагин расскажет о роли бизнеса в решении социальных проблем муниципального образования.

Также планируется участие в круглом столе генерального директора инвестиционно-строительной компании «Союз» Владимира Отмашкина, председателя Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Владимира Бабушкина, председателя краевого Совета женщин, Алтайского отделения Союза женщин России Надежды Ремневой.

Более подробную информацию о круглом столе читайте в ближайшее время на нашем сайте.

 

 

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Александр
Автор: Александр Июнь 1, 2017 07:45
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