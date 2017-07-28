Коммунисты обвинили единороссов в незаконной агитации в Алтайском крае

КПРФ направила несколько жалоб в избирком

Первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова подала в пятницу, 21 июля, две жалобы в избирательную комиссию на «Единую Россию». А в понедельник, 24 июля, сразу три жалобы на партию большинства в местный избирком направил Рубцовский горком КПРФ.

Коммунисты пожаловались на «используемые «Единой Россией» методы предвыборной агитации, фактически применяемые задолго до официального агитационного периода».

«На протяжении нескольких месяцев материалы, посвященные реализации так называемых «приоритетных городских проектов», таких как «Городская среда», «Безопасные дороги», «Эффективное коммунальное хозяйство», «Забота о старшем поколении», «Современная школа» и «Качественная медицина», размещались в общественном транспорте, в различных частях города (…). Данные проекты являются частью предвыборной программы «Единой России», а материалы, соответственно, посвященные этим проектам, однозначно будут являться предвыборной агитацией», — сообщили в пресс-службе КПРФ.

Мария Прусакова приложила к жалобам 70 листов фотоматериалов.

Рубцовские коммунисты пожаловались на муниципальную газету «Местное время» от 28 июня 2017 года. Выпуск до сих пор распространяется, и он посвящен деятельности «Единой России» и будущим кандидатам в депутаты. Вторая жалоба – на газету «РТВ-3 представляет». В выпуске от 20 июня 2017 года содержится, по мнению коммунистов, агитационный материал о кандидате в депутаты горсовета, выдвинутом от ЛДПР.

А также на наружную рекламу.

«Агитация в здании администрации города – плакаты «Городские проекты» – размещалась незаконно, ее уже убрали. В салонах троллейбусов города также против правил агитации были размещены плакаты кандидатов от партии власти все с теми же «Городскими проектами». Их также начали удалять, однако достаточно было устного заявления депутата фракции КПРФ Алтайского краевого Законодательного Собрания Вероники Лапиной», — сообщили в пресс-службе КПРФ.