«Коммунисты России» предложили президенту сделать 7 ноября выходным днем

Если не на всё время, то хотя бы в 2017 году, к столетию Великой Октябрьской революции

Партия «Коммунисты России» направила президенту России предложение сделать 7 ноября выходным днем. Об этом лидер партии сообщил РИА «Новости» Максим Сурайкин.

«Мы сделали обращение к президенту, в котором предлагаем в связи с празднованием столетия Великой Октябрьской революции, во-первых, подумать о том, чтобы все-таки вернуть выходной день в этот замечательный праздник, но как первый этап хотя бы в этом, в 2017 году, поскольку это год столетия, указом президента объявить 7 ноября выходным днём», — сказал агентству Сурайкин.

В 2017 году коммунисты и не только этой партии будут праздновать столетие Великой Октябрьской революции.

Сурайкин напомнил, что этот день был выходным около 90 лет.