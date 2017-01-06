«Коммунисты России» предложили президенту сделать 7 ноября выходным днем

Александр
Автор: Александр Январь 6, 2017 21:45

«Коммунисты России» предложили президенту сделать 7 ноября выходным днем

"Коммунисты России" предложили президенту сделать 7 ноября выходным днем

Если не на всё время, то хотя бы в 2017 году, к столетию Великой Октябрьской революции

Партия «Коммунисты России» направила президенту России предложение сделать 7 ноября выходным днем. Об этом лидер партии сообщил РИА «Новости» Максим Сурайкин.

«Мы сделали обращение к президенту, в котором предлагаем в связи с празднованием столетия Великой Октябрьской революции, во-первых, подумать о том, чтобы все-таки вернуть выходной день в этот замечательный праздник, но как первый этап хотя бы в этом, в 2017 году, поскольку это год столетия, указом президента объявить 7 ноября выходным днём», — сказал агентству Сурайкин.

В 2017 году коммунисты и не только этой партии будут праздновать столетие Великой Октябрьской революции.

Сурайкин напомнил, что этот день был выходным около 90 лет. 

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Автор: Александр Январь 6, 2017 21:45
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