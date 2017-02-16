Конгрессмены США назвали условия ослабления антироссийских санкций

Александр
Автор: Александр Февраль 16, 2017 22:45

Конгрессмены США назвали условия ослабления антироссийских санкций

Конгрессмены США назвали условия ослабления антироссийских санкций

Санкции можно смягчить, если будут доказательства определенных действий России

Члены Конгресса США внесли законопроект под названием Russian Sanctions Review Act («О пересмотре российских санкций»). В документе прописаны условия любого ослабления антироссийских санкций, об этом пишет РБК, ссылаясь на Reuters.

Как сообщается в документе, от администрации Дональда Трампа, в случае решения ослабить санкции против России, требуется предоставить в Конгресс доказательства того, что Кремль «прекратил поддерживать акции по подрыву власти на Украине и кибератаки в отношении США и граждан страны».

Также в законопроекте говорится, что члены Конгресса должны будут иметь 120 дней для того, чтобы решить этот вопрос.  

Как ранее сообщало ИА «Амител» , в конце января некоторые зарубежные издания писали, что  администрация президента США Дональда Трампа подготовила указ о снятии антироссийских санкций.

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Александр
Автор: Александр Февраль 16, 2017 22:45
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