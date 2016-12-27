Конкурс на главу Каменского района вновь отложен

Александр
Автор: Александр Декабрь 27, 2016 23:46

Конкурс на главу Каменского района вновь отложен

Конкурс на главу Каменского района вновь отложен

Комиссия должна была отобрать кандидатов 27 декабря, но проверка документов затянулась до следующего года

Конкурс на назначение главы Каменского района Алтайского края в очередной раз откладывается. Во вторник, 27 декабря, должно было состояться заседание конкурсной комиссии, по итогам которой были бы определены кандидаты для избрания из их числа главы района. Однако проверка документов в очередной раз затянулась.

Как сообщил ИА «Амител» глава Каменского районного Собрания Виктор Кашицин, рассмотрение вопроса перенесено на следующий год. Точная дата нового заседания пока не определена.

Конкурс, напомним, был объявлен уже в третий раз. В первый раз это было в апреле, но тогда всем пятерым кандидатам отказали из-за неточности в документах.

Во второй раз комиссия допустила четырех человек, но большинство депутатов (представители партии «Справедливая Россия») сорвали выбор главы из-за того, что их кандидат (Федор Найден) не прошел по документам. Таким образом, место главы Каменского района пустует с весны 2016 года.

При этом сам конкурс постоянно затягивается из-за проверки документов.

В третий раз документы принесли семь кандидатов. Это депутат райсобрания Виктор Васильев, бывший заместитель главы администрации Камня-на-Оби Евгений Корнилов, экс-глава Камня-на-Оби, директор ООО «Фермер» Федор Найден, глава города Александр Кулик, исполняющий обязанности главы района Александр Брежнев, преподаватель медучилища Елена Волошина и представитель сферы энергетики Константин Кузнецов.

По Уставу глава района выбирается депутатами райсобрания тайным голосованием из числа кандидатов, которых допустила конкурсная комиссия. А комиссия, в свою очередь, проводит проверку предоставленных документов.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 27, 2016 23:46
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