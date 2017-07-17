КПРФ определилась с кандидатами на выборы в думу Бийска
Бийских коммунистов возглавит Мария Прусакова
Коммунистическая партия определилась с кандидатами на выборы в Бийскую городскую думу седьмого созыва. Конференция местного отделения состоялась в минувшее воскресенье, 9 июля. Возглавит список партии глава регионального отделения Мария Прусакова. Имена кандидатов ИА «Амител» сообщил источник в партии.
Итак, первая в общемуниципальной части списка — первый секретарь краевого комитета КПРФ в Алтайском крае Мария Прусакова. Сейчас она является депутатом краевого Заксобрания, поэтому в бийской думе точно не останется. Вторым в списке идет Александр Хлыновский, директор «АТП» «Алтаймолпром». В прошлом году он баллотировался в АКЗС, но не прошел.
От КПРФ на выборы в гордуму пойдет известный в городе и за его пределами активист Евгений Корчагин, а также экс-депутат АКЗС и в прошлом единоросс Константин Шебалин.
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В числе кандидатов также Иван Белкин, Александр Попов, Михаил Кудрявцев, Лидия Добромилова, Василий Белокрылов, Самира Кондаурова, Владислав Панов, Елена Терехова, Екатерина Журавлева, Юрий Голунов, Тимур Знагован, Светлана Панова и другие.
10 сентября 2017 года жители Бийска выберут 30 депутатов. 15 по одномандатным округам, 15 — по спискам партии.
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С кандидатами по Бийску также окончательно определились ЛДПР, «Справедливая Россия», «Единая Россия», «Партия пенсионеров за справедливость» (список партии возглавит Владимир Багров).
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